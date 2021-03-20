Японские диетологи рассказали об эффективном способе похудения

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Похудеть на 10 килограммов в течение семи — десяти дней возможно с помощью специального питания. Подробнее об этом рассказали японские диетологи.

По словам специалистов, для быстрого избавления от лишнего веса можно прибегнуть к «сырной диете». Она включает в себя сорта сыра с жирностью не более 12 процентов. На завтрак диетологи рекомендуют выпить чашку черного кофе без сахара, через пару часов съесть одно вареное яйцо. Пообедать можно порцией мяса в 200 граммов, через два часа можно съесть 100 граммов нежирного сыра. В 16 часов следует употребить 250 граммов обезжиренного творога, а на ужин, не позднее 18 часов, выпить стакана кефира.

Отмечается, что придерживаться такого питания можно только после консультации с врачом. Курс такого питания может длиться не более семи — десяти дней.

По словам диетологов, за это время участники исследования потеряли до десяти килограммов. После диеты нужно перейти на частое питание небольшими порциями, сообщается на портале NCBI.

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