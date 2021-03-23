Картину Бэнкси, которую он подарил больнице, продали за 23 миллиона долларов

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Работу британского анонимного художника Бэнкси, которую он подарил английской больнице, продали за рекордные 23 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов аукционного дома «Кристис» во вторник, 23 марта.

Картину под названием Game Changer размером 1 квадратный метр получила в дар больница в Саутгемптоне в прошлом году. Она посвящена работе врачей и медсестер, которые борются по всему миру с коронавирусом.

Предварительная стоимость картины составляла от 3,5 до 4,8 миллиона долларов. Средства от ее продажи пойдут на нужды британской Национальной службы здравоохранения, отмечает ТАСС.

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