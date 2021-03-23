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Россиянам рассказали, как пользоваться туристическим кешбэком
Фото: pixabay.com

Россиянам рассказали, как пользоваться туристическим кешбэком

Елена Фролова

Туризм

Программа продажи туристических путевок по России с кешбэком получила широкую популярность среди путешественников. Основная цель проекта — предоставить россиянам возможность познакомиться с рекреационными ресурсами страны. О тонкостях программы и ее спросе среди граждан туристический менеджер Елена Тишкова рассказала ФАН.

— Турпакет включает в себя транспорт по желанию туриста (перелет, железнодорожный проезд или же автобус), а также проживание в гостиницах не менее двух ночей, — отметила Елена Тишкова.

Важно знать, что речь идет только о тех отелях, которые зарегистрировались для участия в программе. Оплата должна производиться в 100-процентном размере в онлайн-формате. Главные подробности о туристическом кешбэке обязательно нужно узнавать у представителей турагентств.

— А в течение пяти дней вернется кешбэк, — отметила эксперт.

По ее словам, программа пользуется большим спросом у россиян, так как это удобно и выгодно. Некоторые люди таким образом экономят на отдыхе, а турагентства — привлекают новых клиентов. В некотором роде благодаря этому туристический бизнес возрождается после пандемии.

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