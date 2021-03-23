Сотрудники ГИБДД остановили движение, чтобы спасти выбежавшую на проезжую часть собаку

Фото: mvdmedia.ru

Россия, Москва, Балаклавский проспект Карта всех событий

Сотрудники ГИБДД спасли собаку, которая выбежала на проезжую часть и едва не оказалась под колесами авто. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что маленькую собаку породы чихуа-хуа полицейские заметили на пересечении Балаклавского проспекта и Керченской улицы.

Сотрудники ГИБДД быстро среагировали, остановили движение транспорта и забрали собаку с дороги. Как отмечается в сообщении, полицейские привезли испуганное животное в подразделение. Там собаку вымыли и накормили.

Позже полицейские нашли владельцев животного. Выяснилось, что собаку зовут Моней. Она потерялась во время прогулки. Хозяева спасенного питомца выразили благодарность неравнодушным полицейским.

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