Московские пожарные вызволили кошку из стиральной машины

Фото: facebook.com / Murat Zhumanbay

В одной из квартир дома 23 на Филевском бульваре пожарные спасли кошку, застрявшую в стиральной машине. Об этом во вторник, 23 марта, сообщила пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Уточняется, что хозяйка квартиры вызвала экстренную службу, так как не смогла самостоятельно помочь питомцу.

С помощью специальных инструментов спасатели разобрали стиральную машину и достали животное.

Сообщается, что кошка не пострадала, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Заброшенное здание загорелось на севере Москвы