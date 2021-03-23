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Московские пожарные вызволили кошку из стиральной машины
Фото: facebook.com / Murat Zhumanbay

Московские пожарные вызволили кошку из стиральной машины

Полина Долганова

Происшествия

В одной из квартир дома 23 на Филевском бульваре пожарные спасли кошку, застрявшую в стиральной машине. Об этом во вторник, 23 марта, сообщила пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Уточняется, что хозяйка квартиры вызвала экстренную службу, так как не смогла самостоятельно помочь питомцу.

С помощью специальных инструментов спасатели разобрали стиральную машину и достали животное.

Сообщается, что кошка не пострадала, передает агентство городских новостей «Москва».

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