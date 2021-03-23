«Не хочу, чтобы меня видели»: Семенович рассказала об отравлении

Фото: Предоставлено пресс-службой Анны Семенович

Российская певица Анна Семенович с недавних пор может есть только рис с чаем. Причиной этому стало отравление, о котором она рассказала в своем микроблоге.

На опубликованном видео артистка не стала показывать лицо из-за своего плохого самочувствия.

— Не хочу, чтобы меня видели такую зелененькую. Я очень сильно отравилась чем-то. Мне было очень плохо полночи, — рассказала Семенович в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, недавно звезда вернулась из отпуска в Стамбуле.

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