Невролог рассказал о том, как стресс может довести до реанимации

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Немногие пациенты понимают, чем на самом деле может грозить нервное истощение. Однако стресс бывает чуть ли не у каждого второго человека. Об опасностях нервного истощения рассказал невролог Александр Евдокимов.

— Нервная система, как и гормональная, является регулятором всех систем организма. Если человек недосыпает, у него хронические стрессы, много работы — нервная система дает сбой. Появляются ортостатические проблемы, — рассказал невролог.

К таким проблемам относятся: резкое понижение или повышение давления, головокружение, слабость, сильное сердцебиение, внезапное чувство страха, а также обмороки.

По словам специалиста, в больнице в первую очередь будут выяснять наличие у пациента серьезных сердечных и сосудистых заболеваний. В случае если никаких патологий в органах не обнаружат, то поставят диагноз «нервное истощение».

— Многие люди недооценивают ситуацию, думая, что их здоровье бесконечно. Если работать с огоньком и надрывом, то рано или поздно мы придем к тому, что появится много проблем со здоровьем, обострятся все хронические болячки и человек получит срыв, — цитирует врача 5-tv.ru.

Евдокимов добавил, что в современном мире нужно соблюдать режим труда и не забывать хорошо питаться.

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