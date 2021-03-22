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Диетолог Белоусова рассказала о неожиданной пользе жвачки для здоровья глаз
Фото: Pexels

Диетолог Белоусова рассказала о неожиданной пользе жвачки для здоровья глаз

Илья Ашуров

Здоровье

Поддержанию здоровья глаз способствует употребление продуктов, содержащих бета-каротин. Также в этом поможет жевательная резинка. Об этом рассказала врач-диетолог Анна Белоусова.

Медик отметила полезность жвачки. По ее словам, процесс жевания этого продукта улучшает кровообращение и подпитывает глаза. Но слишком часто потреблять жвачку все же не стоит, отмечает диетолог.

По словам врача, самыми полезными для глаз являются голубика и черника. Эти ягоды питают глазной нерв, а также стимулируют процессы циркуляции крови в кровяных сосудах глаз.

— Но делать из ягод варенье не стоит – в нем для глаз не останется ничего интересного, — рассказала Белоусова в программе на телеканале «Звезда».

Морковь в свою очередь развивает «сумеречное зрение». Врач советует употреблять этот корнеплод как в сыром, так и в термически обработанном виде.

Кроме того, Белоусова посоветовала потреблять больше зеленых листовых овощей (зеленый лук, петрушка, укроп и другие), так как в этой пище тоже содержится полезный для глаз бета-каротин. Однако и в этом случае стоит соблюдать сбалансированное питание.

Диетолог порекомендовала соблюдать умеренность в потреблении каждого из продуктов.

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