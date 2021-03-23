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«Боль в груди, туман в голове»: Кудрявцева рассказала о предынфарктном состоянии
Фото: Скриншот видео YouTube-канала «Super»

«Боль в груди, туман в голове»: Кудрявцева рассказала о предынфарктном состоянии

Иван Юминов

Звезды

Телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в Instagram рассказала, что у нее чуть не случился инфаркт.

— Увезли на скорой, ехать с мигалками — тот еще стресс и ощущение, что все — приплыли. По итогу всех обследований — здорова, ну, если можно в наше время быть здоровым, но в принципе ничего критичного, — сообщила она.

Перед госпитализацией телеведущая почувствовала «боль в груди и туман в голове». Причинами этого состояния Кудрявцева назвала стресс, нервы, тревожность и недостаток отдыха. Находясь в реанимации, телеведущая, по ее словам, находилась в шаге от инфаркта миокарда.

«Лера поправляйся»; «Лерочка бросай диеты, подумай о малышке»; «Здоровья! Вы ещё так молоды, берегите себя!» — посоветовали ей взволнованные поклонники в комментариях.

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