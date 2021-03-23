Косметолог не поможет: врач назвал три болезни, которые «видны» на лице

Фото: Youtube / Красная площадь

Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила три заболевания, которые отражаются на лице человека.

Первая болезнь называется экзофтальм – выпученные глаза. Глаза выходящие из орбит более, чем это нужною Мы редко видим такие запущенные случаи. Косметолог не поможет из-за общего заболевания гибертериоза – это избыток гормона щитовидной железы, заявила Малышева

— Лечить это заболевание надо у эндокринолога, а не у косметолога. Женщина с гипертериозом резко худеет, обычно это бывает после родов, плаксивость, нервозность, сердцебиение, — отметил ее соведущий, врач Дмитрий Шубин.

Второе заболевание – «кисетные» морщины. Это один из симптомов системного заболевания склеродермии. Кожа становится более сухой и ломкой, возникает ощущение стягивания. Косметологические процедуры не помогут, поскольку есть вероятность вызвать иммунный ответ и капилляры с сосудами будут страдать еще больше.

Третье заболевание, о котором рассказала Малышева – усики над верхней губой у молодых женщин. Это может говорить о поликистозе яичников. Это признаки доминирования мужских половых гормонов над женскими. Оно проявляется изменением тканей яичников в виде многочисленных кист. Это приводит к бесплодию, поэтому лучше проконсультироваться у гинеколога, подытожила врач.

Видео опубликовано на YouTube.

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