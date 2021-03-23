Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Косметолог не поможет: врач назвал три болезни, которые «видны» на лице
Фото: Youtube / Красная площадь

Косметолог не поможет: врач назвал три болезни, которые «видны» на лице

Виктория Федотова

Здоровье

Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила три заболевания, которые отражаются на лице человека.

Первая болезнь называется экзофтальм – выпученные глаза. Глаза выходящие из орбит более, чем это нужною Мы редко видим такие запущенные случаи. Косметолог не поможет из-за общего заболевания гибертериоза – это избыток гормона щитовидной железы, заявила Малышева

— Лечить это заболевание надо у эндокринолога, а не у косметолога. Женщина с гипертериозом резко худеет, обычно это бывает после родов, плаксивость, нервозность, сердцебиение, — отметил ее соведущий, врач Дмитрий Шубин.

Второе заболевание – «кисетные» морщины. Это один из симптомов системного заболевания склеродермии. Кожа становится более сухой и ломкой, возникает ощущение стягивания. Косметологические процедуры не помогут, поскольку есть вероятность вызвать иммунный ответ и капилляры с сосудами будут страдать еще больше.

Третье заболевание, о котором рассказала Малышева – усики над верхней губой у молодых женщин. Это может говорить о поликистозе яичников. Это признаки доминирования мужских половых гормонов над женскими. Оно проявляется изменением тканей яичников в виде многочисленных кист. Это приводит к бесплодию, поэтому лучше проконсультироваться у гинеколога, подытожила врач.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: Малышева назвала три продукта, которые решат проблему дефицита йода в организме

болезнькосметологияЕлена Малышева
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виктория Федотова
Виктория Федотова

Собчак и Мохов любят деньги больше совести

Александр Старовойтов
Александр Старовойтов

Новые правила оплаты парковки: что важно знать

Александр Никонов
Александр Никонов

Послушай, Серебряков, не надо метаться

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Возвращение Серебрякова — повод для гордости

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Образование важно, но воспитание важнее

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва потаенная — для влюбленных в женщин и кино

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ищи дурака: почему банки не готовы кредитовать изобретателей

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте