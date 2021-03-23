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Малышева назвала три продукта, которые решат проблему дефицита йода в организме
Фото: YouTube / Жить здорово!

Малышева назвала три продукта, которые решат проблему дефицита йода в организме

Илья Ашуров

Здоровье

Телеведущая и врач Елена Малышева поделилась советами о том, как избежать дефицита йода в организме в период Великого поста. Об этом она рассказала в своей передаче «Жить здорово».

По словам Малышевой, лучше всего компенсировать дефицит йода в теле человека помогут морские водоросли ламинарии и вакаме, а также плоды фейхоа. Чтобы восполнить запасы йода в организме, необходимо употреблять эти продукты ежедневно. При этом дневная норма йода содержится в 0,1 грамма ламинарии, в 1,4 грамма вакаме и в пяти граммах фейхоа.

Также телеведущая объяснила, почему йод важен для организма человека. Он необходим для выработки гормонов щитовидной железы, которая запускает обменные и энергетические процессы.

Кроме того, Малышева предупредила об опасности нехватки йода у беременных. Недостаточность этого вещества в период беременности может привести к снижению умственной активности, рассказала телеведущая в эфире Первого канала.

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йодсоветы экспертовЕлена Малышева
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