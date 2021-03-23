Сергей Жорин оценил закон, позволяющий удалять клевету до суда

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В Государственной думе готовится законопроект, согласно которому недостоверную информацию и клевету можно будет блокировать в досудебном порядке через Генеральную прокуратуру. Востребованность данной инициативы и перспективы ее реализации оценил адвокат Сергей Жорин.

Юрист сразу отметил, что закон на данный момент более чем актуален. Однако сам механизм реализации он поставил под сомнение.

— Если изначально гражданин будет обращаться в прокуратуру, а тем более дистанционно, получается, что она должна взять на себя функции суда. Она должна понять каким-то образом, достоверная это информация или нет, носит ли она порочащий характер, — рассказал Жорин.

Адвокат подчеркнул, что для разрешения подобного вопроса обычно требуется несколько судебных заседаний.

Следующая сложность заключается в том, что решение о блокировке будет выносить именно Генпрокуратура. По мнению Жорина, генпрокурор окажется перегружен делами о клевете.

Юрист считает, что все это может привести к закону, который не будет работать на практике. Подобное уже было в 2016 году с законом о «праве на забвение», когда россиянам предлагали обращаться к поисковикам напрямую, чтобы те занимались удалением порочащей информации. Однако на деле просьбы не исполнялись.

— Чтобы инициатива работала, я предлагаю такой вариант: гражданин первично все-таки должен обращаться в суд. И вместе с заявлением подавать ходатайство о наложении обеспечительных мер, то есть о блокировке первоисточника до вынесения решения суда, что позволит не допустить широкого распространения информации, — заявил адвокат.

В данном случае прокуратура станет посредником между гражданином и Роскомнадзором, так как россияне не могут обращаться напрямую в данный надзорный орган, пишет 5-tv.ru.

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