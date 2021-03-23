Хинштейн предложил запретить интервью с маньяками при создании их позитивного образа

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Появление закона, запрещающего публикацию в интернете и СМИ интервью с преступниками, в которых создается их позитивный образ, может быть целесообразным. Об этом рассказал глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн во вторник, 23 марта.

— Понимаю и разделяю возмущение многих по поводу интервью со скопинским маньяком. Я тоже против подобной «журналистики». Преступник — не только не демонстрирует раскаяние, а, напротив, чуть ли не бравирует своими «подвигами». Однако запрещать любые интервью с преступниками, в принципе, считаю неправильным, — заявил он.

Профилактический эффект в отношении зрителя могут иметь интервью, в которых преступник раскаивается, а рассказ о нем дискредитирует его, это может быть своеобразным холодным душем для аудитории. Смакование злодеяниями должно попасть под запрет с помощью введения нового закона. Сформулировать его Хинштейн предложил Союзу журналистов, следует из сообщения в его Telegram-канале.

Заявление парламентария прозвучало на фоне публикации интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым. Он насильно удерживал двух девушек в течение четырех лет в подвале своего дома.

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