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Председатель комитета «Деловой России» прокомментировал строительство в Москве заводов по переработке илового осадка
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Председатель комитета «Деловой России» прокомментировал строительство в Москве заводов по переработке илового осадка

Василиса Чернявская 

Город

Весной 2021 года Москва заключит концессионное соглашение о строительстве двух заводов по переработке отходов очистки сточных вод. Комплексы расположатся на юго-востоке столицы. Александр Кобенко, председатель комитета «Деловой России» по переработке отходов и вторичным ресурсам, назвал решение властей разумным.

В ближайшие три года на территории Люберецких и Курьяновских очистных сооружений появятся современные комплексы по переработке илового осадка. Это специфический и ежедневно образующийся отход, появляющийся в процессе очистки сточных вод. Проблема экологичной и эффективной очистки такого отхода с его последующим вовлечением в хозяйственный оборот — насущный вопрос для города, отмечает Александр Кобенко.

Строительство заводов необходимо Москве по ряду причин, подчеркивает эксперт. Во-первых, таким образом решается вопрос утилизации. Причем не просто за счет сушки, результативность которой сводится к нулю, если с полученным продуктом ничего не делать, а за счет последующего использования продукта в качестве твердого биотоплива.

Во-вторых, таким образом развивается утилизационная инфраструктура города за счет создания новых высокотехнологичных предприятий, заключил председатель комитета «Деловой России».

— Каждый новый проект повышает инвестиционную привлекательность отрасли по обращению с отходами, что крайне важно в условиях недофинансирования данной отрасли в настоящее время, — добавил эксперт.

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