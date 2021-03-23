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СМИ: Военная база США в Сирии подверглась ракетной атаке
Фото: The U. S. Army

СМИ: Военная база США в Сирии подверглась ракетной атаке

Иван Юминов

В мире

Военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу, есть пострадавшие среди американских военных. Об этом стало известно во вторник, 23 марта.

Сторона, выпустившая ракеты, пока неизвестна. Отмечается, что база находится в районе месторождения газа Конико на севере провинции. Несколько военных получили ранения в результате инцидента.

Провинции Дейр-эз-Зор, Ракка и Эль-Хасака находятся под совместным контролем армии США и арабо-курдских вооруженных формирований Сирийских демократических сил. Местность богата месторождениями нефти и газа, отмечает РИА Новости.

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