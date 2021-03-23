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Статья за нарушение тишины в ночное время появится в новой редакции КоАП
01_01_2019_ВИД_НА_ТРОИЦК СВЕРХУ_МИКРОРАЙОН_В_КОЖОХИН / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Статья за нарушение тишины в ночное время появится в новой редакции КоАП

Иван Юминов

Общество

В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) появится статья о нарушении тишины и порядка в ночное время. Об этом рассказала сенатор Ирина Рукавишникова во вторник, 23 марта.

— По предложению регионов новая редакция кодекса содержит такое административное правонарушение, как нарушение тишины в ночное время. Теперь такой состав будет в федеральном КоАП, это будет дополнительная часть в составе статьи «Мелкое хулиганство», — поделилась она.

По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или арест сроком до 15 суток, отмечает РИА Новости.

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