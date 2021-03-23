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Число камер для фиксации нарушений правил остановки возрастет в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Число камер для фиксации нарушений правил остановки возрастет в Москве

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Количество камер для фиксации нарушений правил остановки в Москве возрастет на треть. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в пресс-службе ГКУ« Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

Отмечается, что АМПП арендует на три года 250 стационарных дорожных камер для фиксации нарушений правил остановки на улицах города. В настоящее время их насчитывается 773.

Несколько новых комплексов будут фиксировать платную парковку. Их поставят в тех местах, где горожане испытывают затруднения с парковкой из-за приезжающих автомобилей, а именно на Кутузовском проспекте у станции Московского метрополитена «Кутузовская» и на улице Барклая, сообщает ТАСС.

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