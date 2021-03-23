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В Госдуме рассказали, как власти собираются поддержать специалистов соцсфер
Фото: moscow-live

В Госдуме рассказали, как власти собираются поддержать специалистов соцсфер

Елена Фролова

Общество

Как государственные власти собираются поддержать специалистов социальных сфер, рассказал председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов. Об этом сообщил портал Nation News.

Он напомнил, что в 2020 году депутаты Государственной думы РФ приняли поправки в Трудовой кодекс. Согласно изменениям, заработные платы регулируются в зависимости от региона о должности человека.

— В ближайшее время должно выйти постановление, которое касается учреждений здравоохранения и медицинских работников, — отметил Ярослав Нилов.

Помимо этого, ранее стало известно, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил, что размеры зарплат для педагогов должны быть приравнены к размерам двух минимальных размеров оплаты труда. Он считает, что педагоги по своему статусу должны стоять наравне с государственными и гражданскими служащими.

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