Двое детей получили травмы после распаковки посылки из интернет-магазина в Москве
Следователи устанавливают обстоятельства инцидента с двумя несовершеннолетними на северо-востоке столицы. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.
По данным следствия, 23 марта курьер доставил братьям 17 и 10 лет, проживающим в Останкинском районе столицы, посылку из интернет-магазина игрушек и детских товаров. В ней была учебная имитационная граната с краской. После распаковки старший брат получил ожог руки. Его госпитализировали для дальнейшего обследования. У младшего брата обнаружены ссадины на теле.
Выясняются все обстоятельства случившегося.
Читайте также: Тело 30-летнего мужчины обнаружили на юго-западе Москвы