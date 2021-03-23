Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Двое детей получили травмы после распаковки посылки из интернет-магазина в Москве
Фото: moscow-live.ru

Двое детей получили травмы после распаковки посылки из интернет-магазина в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район Карта всех событий

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента с двумя несовершеннолетними на северо-востоке столицы. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

По данным следствия, 23 марта курьер доставил братьям 17 и 10 лет, проживающим в Останкинском районе столицы, посылку из интернет-магазина игрушек и детских товаров. В ней была учебная имитационная граната с краской. После распаковки старший брат получил ожог руки. Его госпитализировали для дальнейшего обследования. У младшего брата обнаружены ссадины на теле.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

Читайте также: Тело 30-летнего мужчины обнаружили на юго-западе Москвы

#травмыГСУ СК РФпроверка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Почему Мистер Сенсация покидает ЦСКА

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Собчак и Мохов любят деньги больше совести

Александр Старовойтов
Александр Старовойтов

Новые правила оплаты парковки: что важно знать

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва потаенная — для влюбленных в женщин и кино

Александр Никонов
Александр Никонов

Послушай, Серебряков, не надо метаться

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Возвращение Серебрякова — повод для гордости

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Образование важно, но воспитание важнее

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте