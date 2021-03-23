Двое детей получили травмы после распаковки посылки из интернет-магазина в Москве

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район Карта всех событий

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента с двумя несовершеннолетними на северо-востоке столицы. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

По данным следствия, 23 марта курьер доставил братьям 17 и 10 лет, проживающим в Останкинском районе столицы, посылку из интернет-магазина игрушек и детских товаров. В ней была учебная имитационная граната с краской. После распаковки старший брат получил ожог руки. Его госпитализировали для дальнейшего обследования. У младшего брата обнаружены ссадины на теле.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

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