Экономист посчитал нереальным увеличение налогов для богатых

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Увеличить налоги для богатых предложили сотрудники Российской академии наук (РАН). Реальность осуществления данной идеи прокомментировал научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. Об этом сообщил портал НСН.

— Прогрессивная шкала налогообложения не введена на территории Российской Федерации до сих пор потому, что мы живем в плутократическом государстве, нами правят богатые и исключительно богатые. Такое сейчас редко где бывает, — отметил Руслан Гринберг.

По его мнению, единственным способом перераспределять доходы внутри общества являются налоги. Он также пояснил, что теории о том, что богатые увеличат состояние своих счетов, не работают. При этом, по его словам, слишком высокий налоговый сбор отобьет охоту к инвестированию.

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