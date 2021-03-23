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Экономист посчитал нереальным увеличение налогов для богатых
Фото: moscow-live.ru

Экономист посчитал нереальным увеличение налогов для богатых

Елена Фролова

Экономика

Увеличить налоги для богатых предложили сотрудники Российской академии наук (РАН). Реальность осуществления данной идеи прокомментировал научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. Об этом сообщил портал НСН.

— Прогрессивная шкала налогообложения не введена на территории Российской Федерации до сих пор потому, что мы живем в плутократическом государстве, нами правят богатые и исключительно богатые. Такое сейчас редко где бывает, — отметил Руслан Гринберг.

По его мнению, единственным способом перераспределять доходы внутри общества являются налоги. Он также пояснил, что теории о том, что богатые увеличат состояние своих счетов, не работают. При этом, по его словам, слишком высокий налоговый сбор отобьет охоту к инвестированию.

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