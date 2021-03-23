Мужчину признали виновным в избиении детей сожительницы на юго-востоке Москвы

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3, 1-й квартал, район Капотня, Москва, Россия Карта всех событий

Столичный суд приговорил мужчину к 7,5 года лишения свободы за избиение малолетних детей сожительницы на юго-востоке Москвы. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

По данным следствия, инцидент произошел 15 августа 2020 года в квартире жилого дома в 1-м квартале Капотни. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина избил годовалую дочь своей сожительницы, затем кинул ребенка на кровать. Девочка ударилась о деревянный борт кровати и получила травмы головы и тела. Мужчина пытался оказать ребенку медицинскую помощь. Позднее он ударил трехлетнего мальчика.

Отмечается, что подсудимый признал свою вину. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

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