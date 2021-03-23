Летчик-испытатель объяснил, почему могли погибнуть пилоты Ту-22М3 в Калужской области

Фото: Минобороны РФ

Нештатное срабатывание сразу нескольких катапультных кресел вряд ли возможно, считает заслуженный военный летчик России, летчик-испытатель первого класса Анатолий Андронов. Об этом пилот заявил в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы», комментируя информацию о гибели трех членов экипажа стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области.

— Тут что-то не то. Наверняка там есть завязка с системой принудительного катапультирования экипажа, когда командир принимает решение покинуть самолет в результате возникновения нештатной ситуации. Здесь вопрос к производителям катапультных кресел. Не исключено, что подвела какая-то объединяющая система, — предположил эксперт.

В Министерстве обороны подтвердили гибель пилотов. По информации ведомства, инцидент со стратегическим бомбардировщиком произошел на земле: при плановой подготовке к полету нештатно сработала система катапультирования. Из-за малой высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа самолета получили травмы, несовместимые с жизнью. Четвертый член экипажа, по информации ТАСС, выжил. Для расследования причин произошедшего к месту инцидента направлена комиссия ВКС России.

СПРАВКА «ВМ»

Ту-22М3 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик, состоящий на вооружении СССР/России с конца 1970-х годов, дальнейшее развитие проекта Ту-22М. Самолет может развивать скорость до 2300 километров в час и имеет дальность полета 6800 километров. В качестве вооружения могут использоваться как крылатые ракеты, так и свободнопадающие бомбы.

По информации из открытых источников, для спасения экипажа самолет оснащен катапультными креслами КТ-1М. Они обеспечивают покидание бомбардировщика в течение нескольких секунд на скоростях от 130 до 2300 километров в час и на высотах до 18 километров. Терпящий бедствие бомбардировщик можно покидать как по отдельности, так и принудительно всей командой, после того как соответствующую кнопку нажмет командир корабля.

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