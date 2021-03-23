Эксперт рассказал, с какой частотой нужно стирать домашнюю пижаму

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Исландский маркетолог Харпа Гретасдоттир рассказала, с какой частотой следует стирать домашнюю пижаму для сна. По ее словам, самой оптимальной будет являться стирка с периодичностью три–четыре дня.

— Пижама — это единственное «нижнее белье», которое мы, как правило, носим несколько дней подряд. Более того, многие надевают ее на голое тело. Шесть–восемь часов, которые мы каждые сутки проводим в постели, делают ее идеальной почвой для размножения бактерий, — объяснила Гретасдоттир.

Маркетолог отметила, что регулярная стирка одежды для сна необходима точно так же, как и в случае со спортивной одеждой, так как это предотвратит скопление пота на постельном белье. Однако тем, кто принимает душ перед сном, советуется стирать пижаму раз в неделю.

Каждый день одежду для сна Гретасдоттир рекомендует стирать тем, у кого повышенное потоотделение, пишет The Sun.

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