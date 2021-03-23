Российские и американские ученые планируют «отучить» комаров пить кровь человека

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Ученые из России и США планируют «отучить» комаров пить кровь человека, а также переносить паразитов, вызывающих малярию. Об этом во вторник, 23 марта, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Университета ИТМО.

Специалисты собрали геном комара, в котором содержатся целые колонии насекомых для экспериментов. Они считают, что собранный геном комаров упростит борьбу с малярией, потому что новые данные помогут найти участки генов, которые отвечают за передачу заболевания. Ученым необходимо сделать так, чтобы малярийные комары перестали питаться кровью человека или больше не переносили паразитов.

Малярию вызывает паразит Plasmodium. Его передают человеку комары при укусе. Для борьбы с заболеванием необходимо определить, как на генетическом уровне сформированы различия в пищевом поведении комаров-носителей.

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