Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Российские и американские ученые планируют «отучить» комаров пить кровь человека
Фото: pixabay.com

Российские и американские ученые планируют «отучить» комаров пить кровь человека

Кирилл Николаев

Наука

Ученые из России и США планируют «отучить» комаров пить кровь человека, а также переносить паразитов, вызывающих малярию. Об этом во вторник, 23 марта, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Университета ИТМО.

Специалисты собрали геном комара, в котором содержатся целые колонии насекомых для экспериментов. Они считают, что собранный геном комаров упростит борьбу с малярией, потому что новые данные помогут найти участки генов, которые отвечают за передачу заболевания. Ученым необходимо сделать так, чтобы малярийные комары перестали питаться кровью человека или больше не переносили паразитов.

Малярию вызывает паразит Plasmodium. Его передают человеку комары при укусе. Для борьбы с заболеванием необходимо определить, как на генетическом уровне сформированы различия в пищевом поведении комаров-носителей.

Читайте также: Испанские ученые выяснили, как кофе помогает похудеть

ученыемаляриякомар
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Почему Мистер Сенсация покидает ЦСКА

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Собчак и Мохов любят деньги больше совести

Александр Старовойтов
Александр Старовойтов

Новые правила оплаты парковки: что важно знать

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва потаенная — для влюбленных в женщин и кино

Александр Никонов
Александр Никонов

Послушай, Серебряков, не надо метаться

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Возвращение Серебрякова — повод для гордости

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Образование важно, но воспитание важнее

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте