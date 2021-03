Испанские ученые выяснили, как кофе помогает похудеть

Фото: Pexels / Janko Ferlic

Употребление кофе наряду с постоянными физическими нагрузками может вызвать сжигание жировых клеток м. К такому выводу пришли испанские ученые, сообщает New Inform.

По мнению специалистов, можно употреблять три миллиграмма кофеина на один килограмм веса. При этом важно четко следовать правилу: чашку кофе нужно пить за полчаса до физических упражнений.

К такому выводу ученые пришли в ходе исследования, в котором приняли участие 15 человек. Они были разделены на две группы. Первая из них употребляла кофейный напиток два раза в сутки – в 8 и 17 часов. Вторая - пила кофе без кофеина в таком же режиме.

После употребления горячего напитка добровольцы занимались в тренажерном зале четыре раза в течение семи дней. В результате оказалось, что время выпитого кофе не имеет значения. Главное, чтобы это происходило за 30 минут до тренировки. Более активно жиры сжигали те, кто употреблял настоящий кофейный напиток.

Результаты работы были опубликованы в Journal of the International Society of Sports Nutrition.

