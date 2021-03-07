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Гастроэнтеролог рассказала о вреде остывшего кофе
Фото: Pixabay / Erik Lindstrom

Гастроэнтеролог рассказала о вреде остывшего кофе

Юлия Курганова

Здоровье

Остывший кофе с добавлением молока или сливок может быть вреден для здоровья. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.

Она сообщила, что в любом напитке при комнатной температуре со временем начинают развиваться различные микроорганизмы. С черным кофе за пару часов ничего не случится, а вот кофе с молоком или сливками надолго на столе или в автомобиле лучше не оставлять.

— Влага является самой оптимальной средой для развития бактерий и микроорганизмов. Если вы добавили молоко в кофе, то риск размножения в нем микроорганизмов во много раз увеличивается. Так что такой напиток нужно выпить в ближайший час, — пояснила Дианова в интервью радио Sputnik.

Врач добавила, что черный кофе может храниться дольше, но, когда он остыл, его тоже лучше держать в холодильнике. При этом она напомнила, что именно свежесваренный кофе оказывает на человека определенный психологический эффект благодаря характерным аромату и вкусу.

Диетолог отметила, что любые готовые блюда после приготовления хранятся при комнатной температуре до двух часов, а затем их необходимо убирать в холодное место. А лучше всего еды и напитков готовить столько, сколько нужно, тогда от них будет максимальная польза.

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