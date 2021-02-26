Врач объяснил, почему после выпитого кофе хочется спать

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Уролог Александр Дзидзария объяснил, почему после того, как человек выпил кофе, он может захотеть спать.

— Не всякий кофе полезен. Кофе состоит из двух действующих веществ – кофеина и теобромина. Они друг с другом не работают в синергии, кофеин бодрит, а потом включается теобромин, он имеет обратный эффект. 20-30 минут, а потом тебя начинает рубить, снижается давление, хочется спать, — заявил врач.

Дзидзария подчеркнул, что кофе поможет взбодриться тем, кому нужен этот эффект на короткий промежуток, а если человек будет пить кофе, чтобы не спать всю ночь, это будет дорого ему стоить.

— Зерновой кофе полезен, но его лучше варить сразу после помола. Кофеин вымывается из кофейного зерна в последнюю очередь, американо будет более бодрящим, чем ристретто, — отметил Дзидзария.

Врач добавил, что пить кофе перед тренировкой спортсменам не обязательно, сосуды будут получать нагрузку на занятиях. Видео опубликовано на YouTube.

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