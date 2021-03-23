Путин отправил в отставку губернатора Белозерцева в связи с утратой доверия

Фото: администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин освободил от должности задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 23 марта.

— Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия президента Российской Федерации, — сообщается в указе главы РФ.

Ранее стало известно о том, что СК задержал Белозерцева и пятерых его предполагаемых соучастников по делу о взяточничестве на сумме более 31 миллиона рублей. Им всем предъявлены обвинения. По данным следствия, экс-губернатор в течение большей части 2020 года получал от главы компании «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супруги, а также главы ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки в виде денег и драгоценностей.

Взамен Белозерцев, по версии следствия, предоставлял этим компаниям преимущество при заключении госконтрактов, связанных с лекарствами и медицинскими изделиями, закупаемыми в области за счет бюджета, отмечает РИА Новости.

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