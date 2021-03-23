Суд арестовал бизнесмена Бориса Шпигеля по делу пензенского губернатора Белозерцева

Фото: пресс-служба суда

Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил под стражу бывшего сенатора и бизнесмена Бориса Шпигеля по делу о взятке. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Уточняется, что Шпигель будет находиться в СИЗО до 20 мая 2021 года. Днем ранее, в понедельник, 22 марта, по делу о взяточничестве суд отправил на два месяца под стражу главу Пензенской области Ивана Белозерцева.

Видео: пресс-служба Басманного суда

Напомним в воскресенье, 21 марта, стало известно о задержании губернатора Пензенской области Белозерцева по подозрению в получении взятки. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года глава фармацевтической компании «Биотэк» Борис Шпигель, а также его жена и директор организации «Фармация» Антон Колосков с помощью посредников передавали Ивану Белозерцеву взятки на сумму свыше 31 миллиона рублей. Также ведомство считает, что Белозерцев в качестве взятки получил дорогостоящие часы и автомобиль. Суд арестовал Белозерцева на два месяца. Он будет находиться в СИЗО до 20 мая 2021 года. СК РФ в воскресенье, 21 марта, опубликовал видеозапись обыска и задержания губернатора.

Жену бывшего сенатора и бизнесмена Бориса Шпигеля Евгению также арестовали до 20 мая 2021 года. Помимо этого, на два месяца был арестован заместитель директора московского представительства Пензенской области Федор Федотов. Он, как и остальные подозреваемые, будет находиться в СИЗО до 20 мая 2021 года.

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