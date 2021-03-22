Замдиректор московского представительства Пензенской области Федотов арестован

Фото: пресс-служба Басманного суда

Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил под стражу Федора Федотова, который является заместителем директора представительства Пензенского региона в Москве, по делу о взятке. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Уточняется, что Федотов будет находиться в СИЗО до 20 мая 2021 года. Ранее сообщалось, что по делу о взяточничестве суд отправил на два месяца под стражу главу Пензенской области Ивана Белозерцева.

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению в получении взятки. По предварительной информации, в период с января по сентябрь 2020 года от получил через посредников более 31 миллиона рублей от главы фармкомпании «Биотэк» Бориса Шпигеля, а также его супруги и директора организации «Фармация» Антона Колоскова. Помимо этого, следствие считает, что Иван Белозерцев в качестве взятки получил дорогие часы и автомобиль.

В отношении Белозерцева возбудили уголовное дело по подозрению во взяточничестве. СК РФ в воскресенье, 21 марта, опубликовал видеозапись обыска и задержание губернатора.

Позже появилась информация, что по делу Белозерцева задержали двух сотрудников представительства Пензенской области при правительстве России.

Видео: пресс-служба Басманного суда

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