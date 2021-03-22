Суд арестовал жену экс-сенатора Шпигеля по делу пензенского губернатора Белозерцева

Фото: Пресс-служба суда

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца жену бывшего сенатора и бизнесмена Бориса Шпигеля Евгению по делу о даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Евгения Шпигель будет находиться под стражей до 20 мая 2021 года.

Ранее стало известно о задержании губернатора Пензенской области по подозрению в получении взятки. По предварительной информации, в период с января по сентябрь 2020 года глава фармкомпании «Биотэк» Шпигель, а также его супруга и директор организации «Фармация» Антон Колосков с помощью посредников передавали Белозерцеву взятки на сумму свыше 31 миллиона рублей. Помимо этого, следствие считает, что Иван Белозерцев в качестве взятки также получил дорогие часы и автомобиль.

Видео: Telegram / Московские суды

СК РФ в воскресенье, 21 марта, опубликовал видеозапись обыска и задержания губернатора. Позже появилась информация, что по делу Белозерцева задержали двух сотрудников представительства Пензенской области при правительстве России.

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