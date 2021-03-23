Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Ученые рассказали, какая группа крови повышает риск сердечного приступа
Фото: empoweredtoserve.org

Ученые рассказали, какая группа крови повышает риск сердечного приступа

Никита Абрамов

Здоровье

Вероятность сердечного приступа зависит от группы крови. Соответствующий вывод сделали американские ученые.

Они провели исследование, в котором приняли участие более 400 тысяч человек.

Согласно полученным данным, у людей со II и III группами крови риск сердечного приступа повышен на 8 процентов относительно носителей I группы. Кроме того, наличие II или III группы крови увеличивает вероятность развития тромбоза вен и тромбоэмболии легочной артерии.

При этом к повышенному артериальному давлению больше склонны люди с I группой крови, говорится в исследовании, опубликованном American Heart Association.

Читайте также: «Отпечаток на геном»: геронтолог рассказал, как замедлить старение

сердечный приступисследованиегруппа крови
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Почему Мистер Сенсация покидает ЦСКА

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Собчак и Мохов любят деньги больше совести

Александр Старовойтов
Александр Старовойтов

Новые правила оплаты парковки: что важно знать

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва потаенная — для влюбленных в женщин и кино

Александр Никонов
Александр Никонов

Послушай, Серебряков, не надо метаться

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Возвращение Серебрякова — повод для гордости

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Образование важно, но воспитание важнее

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте