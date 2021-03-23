Ученые рассказали, какая группа крови повышает риск сердечного приступа

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Вероятность сердечного приступа зависит от группы крови. Соответствующий вывод сделали американские ученые.

Они провели исследование, в котором приняли участие более 400 тысяч человек.

Согласно полученным данным, у людей со II и III группами крови риск сердечного приступа повышен на 8 процентов относительно носителей I группы. Кроме того, наличие II или III группы крови увеличивает вероятность развития тромбоза вен и тромбоэмболии легочной артерии.

При этом к повышенному артериальному давлению больше склонны люди с I группой крови, говорится в исследовании, опубликованном American Heart Association.

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