«Отпечаток на геном»: геронтолог рассказал, как замедлить старение

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Коронавирус COVID-19 может запускать процессы старения в организме, заявили в российском Минздраве. «Вечерняя Москва» узнала у доктора медицинских наук, профессора кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрия Конева, какие болезни ускоряют старение и можно ли его замедлить.

«Болезнь иммунитета и вирусный агент»

По словам врача, старение — это биологический процесс «в одну сторону», и полностью его остановить пока никому не удалось. То, что ковид стимулирует этот процесс, вполне похоже на правду, полагает Конев.

— Вообще не только COVID-19, но любой воспалительный процесс, включая самые разные вирусные, инфекционные, хронические воспаления, а также бактериальные и грибковые поражения ускоряют старение человека, — сказал он.

То, что сейчас медики заговорили о связи коронавируса с ускоренным старением, собеседника «ВМ» не удивило. По его мнению, здесь впору обсуждать постковидный синдром, опасный собственной непредсказуемостью. У COVID-19, говорит геронтолог, развилось слишком много мутаций и вариаций, которые провоцируют множество осложнений. Главная их угроза состоит в том, что они влияют на иммунную систему, нанося удар в первую очередь по сердцу и сосудам, подчеркнул врач.

— Разнообразные нейродегенеративные изменения неизбежно ускоряются под воздействием воспалительных процессов, приближая такие недуги, как, например, болезнь Альцгеймера, — предупредил он.

Некоторые эксперты, по словам Конева, называют старение «болезнью иммунитета», и в чем-то они правы. С возрастом иммунная защита сдает свои позиции, что не может не беспокоить, поскольку иммунитет активно участвует в процессе старения. Как утверждает гериатр, на данную систему можно влиять, и ковид — один из многих факторов, оказывающих негативное воздействие. У пожилых людей таких катализаторов очень много: в основном это хронические недуги, уточнил эксперт.

Не менее важно и то, что воспаления способны незаметно встроиться в подкорку человека и проявиться годы спустя, обратил внимание Конев.

— Любая встреча с вирусным агентом накладывает отпечаток на наш геном, повышая риск увеличенной скорости старения, — заявил он.

Более того, продолжил специалист, в настоящее время в экспертных кругах идут дискуссии о том, что почти все заболевания, в том числе элементарный грипп, простуда, ОРВИ, имеют воспалительный компонент. Возможно, он не во всех недугах «ярко фигурирует», говорит Конев, но эта гипотеза означает одно: почти любая болезнь сопровождается незначительными проявлениями хронического воспаления, что так или иначе ускоряет старение человека.

— Ни один недуг не проходит бесследно для человеческого организма и наносит ущерб в любом возрасте. Для более молодых людей этот ущерб достаточно легко перекрывается приспособительными реакциями. Этот урон незаметен, но он есть в организме. И вот с возрастом наши приспособительные возможности слабеют. Тут же как будто бы из ниоткуда начинают частенько появляться хронические заболевания, — рассказал собеседник «ВМ».

Он заострил внимание на своих словах «как будто бы», указав, что предпосылки хронических недугов человека на самом деле можно проследить чуть ли не до момента его рождения.

— Простой пример: человек в детстве жил в деревне, ему приходилось спать на полу, периодически его мучила простуда. Теперь у него больные почки — понятно почему. Проследить можно очень дальние причины ранних болезней. Можно до младенчества дойти и даже до утробы матери, — сказал Конев.

Таким образом, резюмирует он, каждая новая встреча с любой болезнью приближает старость человека. В этом, по мнению эксперта, нет ничего необыкновенного: ковид попросту «приоткрыл завесу с этими проблемами и заставил по-новому на них взглянуть».

Можно ли отрегулировать скорость старения?

По мнению специалиста, самой старости бояться не стоит, поскольку зачастую люди гибнут не от возраста, а именно от болезней. Главный союзник в борьбе за жизнь — крепкий иммунитет.

— Чем он слабее, тем выше шансы летального исхода. От поражения сердца и сосудов умирают чаще всего, в остальном нередко людей забирает пневмония. Тут нужно понимать, что к ста годам иммунная система человека довольно сильно слабеет. Небольшое переохлаждение — и все, человека нет, — отметил Конев.

Бороться со старением, частично регулируя его скорость, пока приходится «набившими оскомину» способами, признает врач. В этом помогает здоровый образ жизни, рациональное питание, физические нагрузки и закаливание. Эффективность всех остальных методов пока не доказана, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Вакцинация от коронавируса в теории может помочь замедлить старение, но, скорее всего, мы такого не увидим. Эти препараты дают временную защиту от ковида и все. Вакцину от старости еще не придумали, хотя было бы здорово время от времени ее обновлять и жить вечно. Поэтому сегодня мы по-прежнему в тупике, — заключил он.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Кардиолог рассказал, к каким осложнениям на сердце может привести коронавирус