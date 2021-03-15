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Гериатр Минздрава заявила, что коронавирус может запускать процессы старения
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Гериатр Минздрава заявила, что коронавирус может запускать процессы старения

Кирилл Николаев

Здоровье

Коронавирусная инфекция может запустить в организме процессы старения. Об этом в понедельник, 15 марта, заявила главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения Российской Федерации Ольга Ткачева в ходе VI международной онлайн-конференции «COVID-19. Российский и международный опыт».

Она отметила, что некоторые ученые называют коронавирус болезнью старения. С возрастом течение заболевания проходит тяжелее.

— Возможно, COVID-19 запускает процессы старения. Это надо учитывать, когда мы говорим о периоде реабилитации, — цитирует Ткачеву РИА Новости.

Врач добавила, что у пожилых пациентов при коронавирусе возможен еще и делирий. Его также нужно включить в список симптомов, которые оценивают при госпитализации и амбулаторном осмотре пациента.

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процесс старенияМинздрав Россиикоронавирус
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