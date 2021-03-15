Число госпитализированных больных с инфарктом уменьшилось на фоне пандемии в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

На фоне пандемии количество смертей от инфаркта в Москве стало больше за счет сочетания инфаркта с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщила главный внештатный специалист-кардиолог Департамента здравоохранения Москвы Елена Васильева в рамках VI Международной онлайн-конференции «COVID-19. Российский и международный опыт».

По ее словам, на фоне пандемии вырос процент смертей у пациентов до 60 лет. При этом уменьшается число госпитализированных больных с инфарктом.

— По возрастам и по соотношению оказалось, что большая часть больных, конечно, умерших от инфаркта миокарда, — это было сочетание инфаркта и ковида. Самый большой процент был до 60 лет и старше 90 лет, — цитирует Васильеву РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Москве прививку от коронавирусной инфекции сделал 104-летний мужчина. Он перенес прививку хорошо. Врачи наблюдают за состоянием пациента.

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