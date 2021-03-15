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Прививку от коронавируса сделал 104-летний житель столицы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Прививку от коронавируса сделал 104-летний житель столицы

Кирилл Николаев

Город

В столице прививку от коронавирусной инфекции сделал 104-летний мужчина. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил главный внештатный специалист Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в рамках онлайн-конференции «COVID-19. Российский и международный опыт».

По его словам, мужчина перенес прививку хорошо. Врачи наблюдают за его состоянием. В настоящее время в столице уже вакцинировано более 700 тысяч человек, из них около 50 процентов — люди старшего возраста.

Тяжельников отметил, что в некоторых случаях пациенты старшего возраста переносят вакцину лучше, чем более молодые люди, сообщает РИА Новости.

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