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Дело рэпера Гулиева, сбившего пешеходов в Москве, поступило в суд
Фото: Youtube / Телеканал 360

Дело рэпера Гулиева, сбившего пешеходов в Москве, поступило в суд

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, улица Остоженка Карта всех событий

Уголовное дело в отношении рэпера Эльмина Гулиева, который сбил пешеходов в центре столицы, поступило в Хамовнический суд Москвы. Это следует из данных базы суда во вторник, 23 марта.

Дело возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения в состоянии опьянения». В анализах Гулиева были обнаружены наркотики, ему грозит до семи лет лишения свободы. Дата рассмотрения дела еще не назначена.

Инцидент произошел в сентябре 2020 года на пересечении улицы Остоженки и Померанцева переулка. Столкнулись автомобили Mercedes и Infiniti. В последнем находился Гулиев. Его машину отбросило на тротуар, где он сбил пешеходов. Отмечается, что рэпер проехал с превышением скорости на красный сигнал светофора, сообщает ТАСС.

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