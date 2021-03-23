Дело рэпера Гулиева, сбившего пешеходов в Москве, поступило в суд

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Россия, Москва, улица Остоженка Карта всех событий

Уголовное дело в отношении рэпера Эльмина Гулиева, который сбил пешеходов в центре столицы, поступило в Хамовнический суд Москвы. Это следует из данных базы суда во вторник, 23 марта.

Дело возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения в состоянии опьянения». В анализах Гулиева были обнаружены наркотики, ему грозит до семи лет лишения свободы. Дата рассмотрения дела еще не назначена.

Инцидент произошел в сентябре 2020 года на пересечении улицы Остоженки и Померанцева переулка. Столкнулись автомобили Mercedes и Infiniti. В последнем находился Гулиев. Его машину отбросило на тротуар, где он сбил пешеходов. Отмечается, что рэпер проехал с превышением скорости на красный сигнал светофора, сообщает ТАСС.

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