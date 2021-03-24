Карта инновационных решений стала доступна на портале столичного кластера

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На портале Московского инновационного кластера i.moscow начал работу раздел «Карта инновационных решений». В каталоге каждая инновация имеет описание, информацию об эффективности внедрения, наименования и контактные данные разработчика.

Пользователь сможет найти интересующее решение, выбрав сферу его применения, среди которых «Безопасность», «Строительство и капитальный ремонт», «ЖКХ», «Здравоохранение» и другие.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, в новом разделе кластера было опубликовано свыше 2,1 тысячи российских решений в разных областях, их число будет расти.

— Продукты, участвовавшие в проектах департамента и его подведомственных организаций, будут иметь соответствующую маркировку и фильтр для поиска, — сказал глава департамента.

Раздел призван привлечь внимание к российским инновациям, помочь предпринимателям, которые занимаются созданием технологичных новинок.

Министр правительства столицы, руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко отметил, что город стабильно занимает лидирующие позиции в мировых рейтингах, посвященных инновациям.

Любая компания из России сможет разместить свои решения на карте. Для этого следует указать ИНН организации, назвать и описать свое решение, дать ссылку на сайт о продукте, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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