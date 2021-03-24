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Все регионы России присоединились к туристическому сервису Москвы Russpass
Фото: freepik.com

Все регионы России присоединились к туристическому сервису Москвы Russpass

Виктория Родимкина

Город

Соглашения о сотрудничестве с цифровым туристическим сервисом Russpass Москвы подписали все регионы России. Количество предложений для туристов в нем уже составило более 1,5 тысячи. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, более 70 регионов страны уже подготовили специальные туристические программы.

— Сервис постоянно совершенствуется, расширяется география предложений для пользователей. Их количество сегодня превышает 1,5 тысячи. Это, например, различные тематические экскурсии, готовые туры и маршруты для самостоятельных путешествий, — сказала заммэра.

Сервис предлагает идеи для путешествий по Центральной России, Уралу, Сибири, Дальнему Востоку и югу страны. Russpass содержат предложения как по коротким, так и по длительным поездкам. Туристы смогут выбрать наиболее подходящий им темп отдыха.

Для автолюбителей есть целый раздел «Автопутешествия», где есть маршруты по регионам с отправлением из Москвы. Он содержит более 90 вариантов путешествий, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Столичный сервис Russpass представил маршруты для путешествий по Северному Кавказу

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