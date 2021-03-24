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Южная Осетия осталась без света из-за аварии на линии электропередачи
Линии электропередач / Фото: Анна Быкова

Южная Осетия осталась без света из-за аварии на линии электропередачи

Анастасия Волоснова

Происшествия

Южная Осетия в ночь с 23 на 24 марта осталась без света из-за аварии на линии электропередачи. Об этом рассказали в ГУП «Энергоресурс».

Электричество перестало поступать в столицу Южной Осетии и районы республики. По предварительным данным, причиной аварии стала плохая погода в горах.

— Пока неизвестно, что произошло на ЛЭП, в горах уже несколько дней идет снег, причина выясняется, — приводит Интерфакс сообщение ГУП «Энергоресурс».

Электроэнергия поступает в Южную Осетию через Рокский перевал. Это единственный для страны источник электричества. Линия электропередачи идет из России в Южную Осетию через труднодоступные места в горах, поэтому страна регулярно остается без света из-за аварий.

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электричествоаварияЮжная Осетия
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