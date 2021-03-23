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СМИ: Тело пенсионерки нашли в квартире на северо-востоке Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

СМИ: Тело пенсионерки нашли в квартире на северо-востоке Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Абрамцевская улица Карта всех событий

Тело 60-летней пенсионерки с множественными кровоподтеками и травмами нашли в квартире на Абрамцевской улице в столице.

Погибшая лежала на кровати. На теле были обнаружены кровоподтеки лица и конечностей. Также у женщины был сломан нос и правая рука.

По предварительной информации, тело обнаружили через шесть часов после предполагаемой расправы, сообщает РЕН ТВ.

Ранее СК возбудил дело после убийства женщины и троих детей в Подмосковье. Задержан подозреваемый в убийстве семьи. Им оказался сын убитой.

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