СМИ: Тело пенсионерки нашли в квартире на северо-востоке Москвы
Россия, Москва, Абрамцевская улица Карта всех событий
Тело 60-летней пенсионерки с множественными кровоподтеками и травмами нашли в квартире на Абрамцевской улице в столице.
Погибшая лежала на кровати. На теле были обнаружены кровоподтеки лица и конечностей. Также у женщины был сломан нос и правая рука.
По предварительной информации, тело обнаружили через шесть часов после предполагаемой расправы, сообщает РЕН ТВ.
Ранее СК возбудил дело после убийства женщины и троих детей в Подмосковье. Задержан подозреваемый в убийстве семьи. Им оказался сын убитой.
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