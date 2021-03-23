СМИ: Тело пенсионерки нашли в квартире на северо-востоке Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Россия, Москва, Абрамцевская улица Карта всех событий

Тело 60-летней пенсионерки с множественными кровоподтеками и травмами нашли в квартире на Абрамцевской улице в столице.

Погибшая лежала на кровати. На теле были обнаружены кровоподтеки лица и конечностей. Также у женщины был сломан нос и правая рука.

По предварительной информации, тело обнаружили через шесть часов после предполагаемой расправы, сообщает РЕН ТВ.

Ранее СК возбудил дело после убийства женщины и троих детей в Подмосковье. Задержан подозреваемый в убийстве семьи. Им оказался сын убитой.

Читайте также: Тело 30-летнего мужчины обнаружили на юго-западе Москвы