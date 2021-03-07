СК возбудил дело после убийства женщины и троих детей в Подмосковье

Фото: СК РФ

Уголовное дело возбуждено по факту убийства женщины и ее троих детей в Подмосковье. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.

Напомним, инцидент произошел в городе Ликино-Дулево. По предварительным данным, семью убили — женщину и детей обнаружили с множественными колото-резаными ранениями.

Кроме того, задержан подозреваемый в убийстве семьи. Им оказался сын убитой. На данный момент он находится в неадекватном состоянии, передает ТАСС.

Стало известно, что мать погибших детей оставила их утром с бабушкой, а затем уехала. По возвращении женщина не могла открыть входную дверь и вызвала сотрудников правоохранительных органов и спасателей. Вскрыв дверь, они нашли тела детей и бабушки с ножевыми ранениями. Уточняется, что младшим детям исполнилось два и три года.

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