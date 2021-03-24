Мишустину вручат Золотую медаль Афин за вклад народа России в освобождение Греции

Фото: Правительство РФ

Премьер-министру России Михаилу Мишустину вручат Золотую медаль Афин за вклад русского народа в борьбу за освобождение Греции. Об этом рассказали в мэрии Афин.

Мишустин представит Россию на церемонии в честь 200-летия начала греческой национально-освободительной революции, которая проходила в 1821-1828 годах. Уточняется, что премьер-министр пробудет в Греции два дня.

— Золотая медаль за заслуги перед городом Афинами будет вручена премьер-министру России Михаилу Мишустину в среду, 24 марта, на специальной церемонии в мэрии мэром Афин Костасом Бакояннисом по случаю празднования юбилея 1821 года, — говорится в сообщении.

Ранее вопрос о награждении обсудили на муниципальном совете страны. Большая часть участников поддержала идею, поэтому было принято решение вручить Мишустину медаль за «поддержку и вклад народа России в борьбу за освобождение Греции», пишет РИА Новости.

Из-за пандемии COVID-19 торжественную часть праздника проведут в онлайн-формате, но 25 марта на главной площади Синтагма в Афинах организуют военный парад. На торжество были приглашены представители России, Франции и Великобритании, так как данные государства поддерживали борьбу греков за независимость.

Читайте также: Мишустин рассказал о мерах по поддержке занятости населения в России