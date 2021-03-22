Мишустин рассказал о мерах по поддержке занятости населения в России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Правительство России продолжит принимать меры по поддержке занятости и стабилизации ситуации на рынке труда. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин в понедельник, 22 марта.

— Продолжим принимать комплекс мер, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке труда и преодолеть последствия коронавируса, — цитирует премьер-министра РИА Новости.

Ранее сообщалось, что число людей, которые занялись поисками удаленной работы в столице, за два месяца выросло почти в пять раз по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Помимо этого, были названы отрасли и регионы России с самыми высокими зарплатами.

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