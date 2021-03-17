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Правительство РФ уточнило правила финансирования программы «Земский учитель»
Фото: Пресс-служба Госдумы

Правительство РФ уточнило правила финансирования программы «Земский учитель»

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Правительство России уточнило правила финансирования программы «Земский учитель». Об этом сообщается на сайте кабмина в среду, 17 марта.

Постановление об упрощении схемы оценки эффективности использования средств господдержки подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

На сайте кабмина уточняется, что программа будет продолжена. Финансирование из федерального бюджета на нее предусмотрено до конца 2023 года.

Согласно постановлению, теперь, чтобы предоставить выплаты, достаточно будет указать фактическое количество учителей, участвующих в программе.

Программа «Земский учитель» начала реализовываться по инициативе президента России Владимира Путина. Ее целью является привлечение в сельскую местность педагогов. Учителя, переехавшие работать в поселки или в города с населением до 50 тысяч человек, получают выплату в размере 1 миллиона рублей. Переехавшим в Дальневосточный федеральный округ положены 2 миллиона рублей. Для участия в программе педагогам необходимо заключить трудовой договор с местной школой, обязуясь проработать в ней не менее 5 лет.

Читайте также: Программу «Земский учитель» в России продлят на 2023 год

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