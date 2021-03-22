Названы отрасли и регионы с самыми высокими зарплатами

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Самые высокие зарплаты в российских регионах получают люди, занятые в добывающей промышленности, в сфере интеллектуального труда и в отрасли финансовых услуг.

Как выяснили аналитики, в 20 из 85 субъектов Российской Федерации самые высокие зарплаты предлагают в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых.

Второе место по величине зарплат занимает профессиональная и научная деятельность (аудит, право, бухгалтерский учет, архитектура, землепользование, научная деятельность, технические испытания, сертификация, ветеринария и другие направления).

Высокими зарплатами могут похвастаться работники финансовой сферы, в основном — сотрудники банков. В 13 регионах в данной отрасли отмечены наиболее высокие зарплаты, а в 24 регионах финансовая сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.

Кроме того, отмечается увеличение зарплат в здравоохранении. Если в 2019 году лишь в трех регионах эта отрасль входила в тройку отраслей с самыми высокими зарплатами, в 2021 году уже в 12 регионах здравоохранение входит в число отраслей с высокими зарплатами, причем в пяти регионах занимает второе место.

Аналитики указывают, что во многих экономически слабых регионах с общим невысоким средним уровнем зарплат наиболее высокооплачиваемые рабочие места — на государственной службе, в транспортной отрасли и в энергетике.

Лидером среди российских регионов по уровню зарплат стала Сахалинская область. Занятые в добыче нефти и газа там могут претендовать почти на 400 тысяч рублей в месяц.

Второе место в зарплатном рейтинге среди субъектов РФ занимает Москва. В финансовой сфере средняя зарплата составляет 187 тысяч рублей в месяц, в IT-сфере — 179 тысяч рублей в месяц, в оптовой торговле — 154 тысячи рублей.

Замыкает тройку Ямало-Ненецкий автономный округ, где в добыче нефти и газа средняя зарплата превышает 170 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее были названы профессии, представители которых больше всего довольны своей работой.

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