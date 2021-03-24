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Сенатор-демократ США не поддержал блокировку Дональда Трампа в Twitter
Фото: РИА Новости / Нэнси Сисель

Сенатор-демократ США не поддержал блокировку Дональда Трампа в Twitter

Анастасия Волоснова

В мире

Американский сенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс не поддержал блокировку бывшего президента США, республиканца Дональда Трампа в социальной сети Twitter. Об этом политик заявил в интервью The New York Times.

По его словам, Трамп был «сексистом, ксенофобом и патологическим лжецом», однако нельзя лишать президента страны права высказываться в социальных сетях. Сандерс добавил, что сторонники либеральных взглядов в США были слишком категоричны, из-за чего пришли к подавлению идей, которые не соответствуют их взглядам.

— Однако спросите меня, чувствую ли я себя комфортно в ситуации, когда действующий на тот момент президент Соединенных Штатов оказался лишен возможности высказывать свою точку зрения в Twitter? Нет, я не чувствую себя комфортно, — объяснил политик.

Он уточнил, что в политической и общественной борьбе необходимо соблюдать баланс. По мнению Сандерса, из-за подобных инцидентов в будущем на месте Трампа может оказаться политик с другими взглядами, что приведет к цензуре.

Кроме того, сенатор заявил, что ему не нравится сосредоточение большой власти в руках высокотехнологичных компаний, сообщает ТАСС.

Аккаунт Дональда Трампа в Twitter заблокировали после протестов сторонников республиканца в Капитолии. Они выступали против итогов президентских выборов, в которых победил демократ Джо Байден.

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