Движение затруднено на Липецкой улице после столкновения двух автомобилей

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Россия, Москва, Липецкая улица, 3к2с11 Карта всех событий

На юге Москвы произошло столкновение двух автомобилей, которое спровоцировало затруднение движения. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в среду, 24 марта.

Уточняется, что авария произошла около дома № 3, корпус 2, строение 11, по Липецкой улице.

— Произошло столкновение двух автомобилей во второй и частично третьей полосе движения в сторону центра, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что движение транспорта затруднено на один километр.

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