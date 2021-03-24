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Движение затруднено на Липецкой улице после столкновения двух автомобилей
Фото: moscow-live

Движение затруднено на Липецкой улице после столкновения двух автомобилей

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Липецкая улица, 3к2с11Карта всех событий

На юге Москвы произошло столкновение двух автомобилей, которое спровоцировало затруднение движения. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в среду, 24 марта.

Уточняется, что авария произошла около дома № 3, корпус 2, строение 11, по Липецкой улице.

— Произошло столкновение двух автомобилей во второй и частично третьей полосе движения в сторону центра, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что движение транспорта затруднено на один километр.

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