Движение затруднено на Липецкой улице после столкновения двух автомобилей
Россия, Москва, Липецкая улица, 3к2с11Карта всех событий
На юге Москвы произошло столкновение двух автомобилей, которое спровоцировало затруднение движения. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в среду, 24 марта.
Уточняется, что авария произошла около дома № 3, корпус 2, строение 11, по Липецкой улице.
— Произошло столкновение двух автомобилей во второй и частично третьей полосе движения в сторону центра, — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что движение транспорта затруднено на один километр.
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