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Еще один детский сад в Новых Ватутинках появится в 2022 году
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Еще один детский сад в Новых Ватутинках появится в 2022 году

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, поселение Десеновское, микрорайон Новые Ватутинки Центральный Карта всех событий

В столичном районе Новые Ватутинки построят пятый по счету детский сад на 350 мест. Учреждение для детей от трех до семи лет планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году.

Площадь постройки составит 5,2 тысячи квадратных метров. В детском саду обустроят игровые, спальни, спортивные и музыкальные залы, буфет и кухню, а также медицинский блок и дополнительные классы для занятий с детьми.

Около здания появятся игровые площадки с навесами, физкультурно-спортивные и хозяйственно-бытовые площадки. Зоны планируют разделить по возрастным группам.

Руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин отметил, что за последний год в Новые Ватутинки заселились свыше двух тысяч семей, из которых 70 процентов — с детьми дошкольного возраста.

В районе ведется работа по строительству детских садов. Три учреждения уже построены, два находятся на этапе возведения и проектирования. Помимо этого, в Новых Ватутинках планируется завершить строительство школы на 1375 учеников, третьей по счету.

Так, за два месяца 2021 года на территории ТиНАО ввели в эксплуатацию свыше 400 тысяч квадратных метров разной недвижимости, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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Владимир Жидкиндетский садстроительство
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