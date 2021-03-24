Россиянам рассказали, как дети пользуются банковскими картами

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В России детскими банковскими картами пользуются 54 процента мальчиков и 46 процентов девочек. Об этом свидетельствуют результаты исследования российского банка.

По данным исследования, в среднем детскую карту пополняют на пять тысяч рублей в месяц. Исследователи выяснили, что мальчики на 47 процентов больше копят средства на карте, чем девочки, которые тратят деньги на десять процентов больше, чем мальчики.

Чаще всего дети совершают покупки в супермаркетах, отдавая предпочтение чипсам, шоколаду и сладким напиткам. В 2020 году траты на фастфуд снизились на 20 процентов, а траты на оплату услуг увеличились на 59 процентов.

Более 63 процентов держателей карт составляют дети в возрасте от 10 до 14 лет, так как в 15 лет подростки начинают переходить на взрослые карты, сообщает пресс-служба банка «Тинькофф».

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